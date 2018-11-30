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أخبار العالم

ماي تطالب روسيا بالإفراج عن السفن والبحارة الأوكرانيين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
صدى البلد
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه يجب على روسيا الإفراج عن السفن والبحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم يوم الأحد، وأضافت أن بريطانيا ستواصل الدفع باتجاه فرض "عقوبات مناسبة".

كانت روسيا قد فتحت النار على ثلاث سفن أوكرانية ثم احتجزتها هي وأطقمها يوم الأحد قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث.

وتحدثت ماي للصحفيين على متن رحلة جوية في طريقها لحضور قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين والتي من المقرر أن يشارك فيها أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت يوم الخميس "هذا جزء من نمط من السلوك الروسي. ينبغي أن يفرجوا عن السفن والبحارة، عليهم تهدئة الوضع".

وأضافت "كنا دائما في المقدمة في الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب سلوكها... سنواصل الدفع من أجل فرض ما نعتبرها عقوبات مناسبة على روسيا".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طرح العديد من كبار السياسيين الأوروبيين احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على احتجازها للسفن الأوكرانية.
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