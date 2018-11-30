نقدم لك طريقة تحضير شوربة الشوفان بالدجاج والطماطم من مطبخ الشيف منال العالم.



المقادير

1 حبة قرفة

6 فص مستكة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 قطعة فيليه دجاج

3 حبة طماطم

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 حبة بصل

2 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة

1/2 كوب شوفان

1/2 كوب كريمة



للتقديم:

1/4 كوب بقدونس



طريقة التحضير

-في قدر ضعي 4 كوب من الماء، البصل، المستكة والملح ودعيه على نار متوسطة إلى أن يغلي، أضيفي قطع الفيليه، خففي النار، غطي القدر وأتركيه الى أن ينضج الفيليه. صفي المرق واحتفظي به، قطعي الدجاج إلى مكعبات صغيرة، اتركيه جانبا.

- في إبريق الخلاط ضعي الطماطم وقليل من الماء وشغلي لتحصلي على عصير الطماطم.

-في قدر سخني الزبدة، أضيفي البصل، الثوم قلبي ليذبل ثم أضيفي عصير الطماطم، المعجون، الملح، الفلفل، القرفة الكزبرة، غطي القدر، اتركيها على نار هادئة لتتسبك وتصبح كثيفة.

-أضيفي المرق، الشوفان، وقلبي جيدا ليختلط جيدا، استمري بالتقليب بهدوء من وقت لآخر للتأكد من عدم ترسب الشوفان، دعيها تطهى لحوالي 20 دقيقة إلى أن ينضج الشوفان وتتماسك الشوربة، ويمكنك تعديل كثافة الشوربة حسب الرغبة.

-أضيفي مكعبات فيليه الدجاج، دعيها تغلي لمدة 5 دقائق.

-أبعدي الشوربة عن النار، وأضيفي الكريمة وقدميها مع قليل من البقدونس.