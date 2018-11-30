صحف الإمارات:مصر تجدد دعمها لآلية دول الجوار لدعم ليبيا..القضاء التونسي يلاحق التنظيم السري لحركة النهضة الإخوانية.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارات جوية..وترامب يلغي اجتماعا مع بوتين بسبب أوكرانيا

مصر وبريطانيا تناقشان قضايا المنطقة في اجتماع دبلوماسي

السبسي يكشف تعرضه لتهديدات بالاغتيال من جانب الجهاز السري لحركة النهضة

مباحثات أستانا تفشل في إحداث تقدم لجهة صياغة دستور سوري جديد

محامي ترامب يعترف بكذبه في تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم "الجمعة"، تأكيد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية ومحورية آلية دول الجوار لدعم ليبيا، واهتمت بتحركات الحكومة والقضاء التونسيين لملاحقة التنظيم السري لإخوان تونس، منا تابعت تطورات التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا على خلفية صدام بحري.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، استقبل طارق عادل، سفير مصر الجديد لدى بريطانيا، حيث تمت مناقشة القضية الفلسطينية، والجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية، والعمل على استئناف عملية السلام، والأزمة في ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية، وتطورات الأزمة في سوريا، والملف اليمني على ضوء مشروع القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن.





وقال السفير طارق عادل إن اللقاء تناول أيضًا مختلف جوانب العلاقات المصرية البريطانية،حيث أكد الوزير البريطاني الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر في المجالات كافة.





ونقلت "الخليج" أيضًا عن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قوله إن القاهرة سوف تستضيف في منتصف شهر يناير المقبل الجولة الأولى لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشددًا خلال انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة، أمس في القاهرة، بحضور فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، الذي يزور القاهرة حاليًا، على أهمية دور دولة بيلاروسيا في هذا الاتفاق، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد، الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.





ونقل موقع "24" الإخباري عن وزير الخارجية سامح شكري تأكيده أهمية ومحورية آلية دول الجوار، والتي لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب لليبيا، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثرًا بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصًا على استعادة أمن واستقرار ليبيا.





وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "البيان" أن اجتماعات دول الجوار الليبي التي اختتمت أعمالها بالخرطوم أمس شددت على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شئون ليبيا الداخلية وإيلاء قضية الجنوب الليبي الأهمية القصوى، وتكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية لمحاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية، بعد كشف معلومات أخرى تشير إلى تسرب عناصر من المتطرفين من نيجيريا إلى الجنوب الغربي للبلاد.





وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قال أمس الخميس إن المحاكم ستنظر في ملف التنظيم السري لحزب "حركة النهضة"، الشريك في الائتلاف الحكومي، في ظل أزمة متصاعدة مع الحزب الإسلامي، وكشف أنه تلقى تهديدات من قبل الحركة الإخوانية بسبب لقاءه مع هيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذان قتلهما التنظيم.





وترأس السبسي أمس اجتماعًا دوريًا لمجلس الأمن القومي، وكان من بين جدول أعماله النظر في ملف التنظيم السري لـ"النهضة"، بعد أيام من التقاء الرئيس ممثلين عن هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.





وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة بريف دمشق وأسقطتها، وقال مصدر عسكري سوري إن صاروخين استهدفا إحدى كتائب اللواء 90 في محيط جبل الشيخ بمحافظة القنيطرة، مصدرها منطقة تل أبو الندى الذي تحتله إسرائيل واقتصرت الخسائر على أضرار مادية فقط.





ونقلت صحيفة "الوطن" عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس الخميس في أستانا أنه لم يتم تسجيل أي "تقدم ملموس" نحو صياغة دستور جديد لسوريا، وهو خطوة أساسية نحو التوصل الى حل سياسي للنزاع.





دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر بالذنب أمس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة فيما يتصل بالتحقيق الاتحادي في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.





وأبرزت "البيان" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه ألغى اجتماعًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان يُنتظر عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، نتيجة الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.



