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فن

إطلالة شتوية أنيقة لـ سيرين عبد النور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من جلسة تصوير جديد خضعت لها مؤخرا.

وظهرت سيرين بإطلالة شتوية باللون الأبيض حيث ارتدت تايير أبيض اللون، وبوت أسود.

يُذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، وإخراج سامر البرقاوي.
إطلالة شتوية أنيقة لـ سيرين عبد النور
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