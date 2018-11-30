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حوادث

القبض على متهم هارب من حكم مؤبد بقضية سرقة بالإكراه

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية خلال حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على متهم هارب من حكم مؤبد بقضية "سرقة بالإكراه". 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط المتهم "محمود ع ي 35 سنة" عاطل ومقيم قرية المجد بالرحمانية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز بدر   " سرقة بالإكراه "  والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد  بجلسة 19/9/2018.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده وجار تسليمه وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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