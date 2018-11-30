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فن

حميد الشاعري يوجه رسالة لكل من شاركه الاحتفال بعيد ميلاده

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتفل الفنان حميد الشاعرى، أمس الخميس، بعيد ميلاده حيث شاركه في الاحتفال به عدد من فناني التسعينيات.

ووجه حميد الشكر لأصدقائه الذين حرصوا على مشاركته في الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته على موقع "فيس بوك"،

فقال حميد "الثناء والتقدير لأصدقاء العمر الرائعون دكتور ياسر القصراوي - احمد ايوب - خالد ذكري- فايز عزيز - هشام عباس - ايهاب توفيق - فارس - حسام حسني - علاء عبد الخالق - مني عبد الغني - حكيم - طارق عبد الله - محسن جابر -هاني ثابت- حسين عثمان -نصر فرج.. بأصدق المشاعر وبأرقى الكلمات الطيبة النابعة من القلب.. يا من كنتم سبب سعادتي في يوم عيد ميلادي. أقدم لكم أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب مليان بالاحترام والتقدير لكم ربي يحفظكم ويحميكم يا أجدع ناس".

وأضاف "أشكر واقدر كل أصدقائي الشعراء والفنانين والإعلاميين "أحمد خيري - جورج قرداحي - نادر فاروق- احمد زكريا - احمد ترك - ماجد خطاب - دكتور هاني شنودة - احمد جوده - مصطفى شوقي - محمود عبد الله - مايكل جمال - هيثم شاكر - احمد عوض - احمد فلوكس -حلا شيحه - محمد عز - محمد رحيم - عوض بدوي - اشرف سالم- سامح العجمي- عننر هلال - شذا - احمد جوهر - حسن عبد المجيد - محمد قماح -- نهال نبيل - فهد - احمد العدل - تامر حسينن - احمد حسين - عمرو كمال - وطبعا طاهر فوزي -- مجدي زلط-- اشرف السرحوجلي - ايمن اباظه - هشام سليمان -لحمد خواسك - وائل إيهاب - وكل الاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوني يوم عيد ميلادي.. شكرا ليكم جميعا يا أغلى وأعز الناس مع أن شكري مش هيوفيكم حقكم با احلي هديه من ربنا".
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