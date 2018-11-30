ندى بسيوني تحتفل برأس السنة مبكرا.. صور

نشرت الفنانة ندى بسيونى، على صفحتها بموقع "فيس بوك"، عدة صور لها وسط زينة عيد رأس السنة الجديدة.



وعلقت ندى على الصور قائلة: "وبدأت الزينة للسنة الجديدة يارب حلوة وجميلة علي الدنيا كلها والله اتبسط اوي بالزينة.. صباح الزينة والجمال والنقاء عليكم".



من المعروف أن ندى بسيونى قدمت مؤخرا مسلسل "مليكة" أمام دينا الشربينى ومصطفى فهمى.



وحاليا تقوم ندى بسيونى بالتحضير لعدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية.

