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الزراعة: ضبط 2848 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة خلال 30 يوما

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:55 ص
مبيدات مغشوشة - أرشيفية
مبيدات مغشوشة - أرشيفية
جمال صلاح الدين
تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الادارة المركزية لمكافحة الآفات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 20 نوفمبر الحالي، بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بلغت حوالي 2848 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات ومحظورة تداولها.

وبحسب التقرير تمت عمليات ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق خلال المرور على 1682 محلا، منها 911 محلا غير مرخص، و93 محلا تحت التراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة، وتحرير المحاضر اللازمة بكافة المخالفات ولجميع المخالفين علي مستوى محافظات الجمهورية، واحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها، والتي قد تضر بالانتاج الزراعي وصحة المواطنين، مع ضبط أي مخالفات وتحويلها لجهات التحقيق، وعدم التهاون مع المخالفين باي شكل من الاشكال.

ومن جهته قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة تتم بالتنسيق بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وقسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات، فضلا عن أقسام الرقابة بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتا الى ان تلك الحملات من شأنها السيطرة على أسواق بيع وتداول المبيدات ومن ثم خفض نسبة عمليات الغش في المبيدات، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وضمان انتاج زراعي آمن للمصريين.
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