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فن

السلطانة هيام ترقص على أغنية تركية.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
سمر سعد
شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي المعروفة فى الوطن العربى باسم السلطانة هيام، متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بفيديو لها وهى ترقص على أغنية تركية .

وظهرت مريم أوزرلي فى الفيديو وهى ترتدى فستانا تركواز اللون.

من ناحية أخرى تنتظر مريم عرض فيلمها الجديد "الجانب الآخر" وأطلقت الإعلان الترويجى الأول له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

العمل من أفلام الرعب ويشارك فى بطولته نخبة من نجوم تركيا منهم اوزجان دينز، ومريم أوزرلى، واصلى انفر، ومن المنتظر طرحه فى دور العرض يوم 8 ديسمبر المقبل.

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