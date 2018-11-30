غرق شوارع منطقة النعناعية بشبين القناطر بمياه الصرف.. صور

أغرقت المياه شوارع منطقة النعناعية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب توقف عمل المحطة الرئيسية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات شفط المياه.



وقال محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر إنه تلقى بلاغا بتجمع كميات من المياه بشوارع بمنطقة النعناعية بسبب توقف عمل محطة ٤ الرئيسية نتيجة عمل صيانة بها مما ادى الى ارتفاع منسوب المياه بالخطوط الرئيسية.



وأشار حسينى إلى أنه على الفور تم الدفع بسيارات مجلس المدينة لشفط المياه من المنطقة لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة بمشاركة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

