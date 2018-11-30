تفاصيل أحدث اتصال هاتفي بين رئيس وزراء إثيوبيا وأمير قطر

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أجري، امس ،اتصالا هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد.



وأوضحت الوكالة أن الاتصال تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات ، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين، حسب الوكالة.



ولفتت وكالة الأنباء أن أمير قطر قام بزيارة لإثيوبيا لمدة يومين في أبريل 2017، واختتمت زيارته بالتوقيع على 11 اتفاقية تعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد والسياحة والاستثمار والبنية التحتية.