ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تفاصيل أحدث اتصال هاتفي بين رئيس وزراء إثيوبيا وأمير قطر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أجري، امس ،اتصالا هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد.

وأوضحت الوكالة أن الاتصال تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات ، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين، حسب الوكالة.

ولفتت وكالة الأنباء أن أمير قطر قام بزيارة لإثيوبيا لمدة يومين في أبريل 2017، واختتمت زيارته بالتوقيع على 11 اتفاقية تعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد والسياحة والاستثمار والبنية التحتية.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية.. فيديو

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018

حملات مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة

المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب 81 كيلوجراما من الهيروين في الاتجاه الجنوبي

إسرائيل توقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في محيط القدس

السلطانة هيام ترقص على أغنية تركية.. فيديو

طفل أبكم يسرق الأنظار من بابا الفاتيكان.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

اليوم..الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادًا لبتروجيت

فيديوجراف| كلب يقود رافعة ويقتل صاحبه

إقالة مراسل لـCNN بسبب إسرائيل.. فيديو وصور

صحيفة: ألمانيا تحقق فيما إذا كان هناك سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

فيديو

عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو
العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو
عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو
الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو
المرور يعلن عن موعد إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد غلقه جزئيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟