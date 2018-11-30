الصحف الكويتية: انخفاض النفط إلى 52 دولارا للبرميل.. سامح شكري يشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا.. ووزير سعودي يصف الإخوان بـالصل الأسود

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أوكرانيا تستنجد بـ«الناتو» وتدعو تركيا لإغلاق «البوسفور» أمام روسيا

ترامب: نقترب من صفقة تجارية مع الصين



دوليا، ذكرت صحيفة الوطن تحت عنوان أن ترامب: نقترب من صفقة تجارية مع الصين.



وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الخميس إنه يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لكنه ليس متأكدا من أنه يريد ذلك لأن الوضع الحالي أفضل.



وقال ترامب،في تصريحات صحفية له قبيل سفره إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين (جي 20) "اعتقد أننا قريبون جدا من شيء ما مع الصين ولكن لا أعرف إن كنت أفعل ذلك أم لا لأننا ندخل مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة في صورة تعريفات وضرائب لذا حقيقة لا أعرف"، ويتوقع أن يلتقي ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة لبحث قضايا التجارة والرسوم بين البلدين.



وفي شأن آخر، قالت صحيفة الأنباء إن أوكرانيا تستنجد بـ«الناتو» وتدعو تركيا لإغلاق «البوسفور» أمام روسيا، وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا دعت أمس تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الى إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية، فيما عرضت انقرة الوساطة لحل الخلاف الحالي بين موسكو وكييف في خليج كيرتش، وقال قائد البحرية الأوكرانية الأدميرال إيهور فورونشينكو، أمام مؤتمر للأمن الملاحي في كييف، إن بلاده ستطلب من تركيا إغلاق البوسفور حتى يعرف الروس أن بلادهم انتهكت القانون الدولي.



وفي المقابل، اتهم الكرملين كييف «تأجيج التوترات بصورة أكبر» عبر دعوة حلف الأطلسي لنشر سفنه في المنطقة، متهما الرئيس بترو بوروشينكو بالسعي إلى خدمة مصالحه السياسية الداخلية قبل الانتخابات.



تنوعت طبيعة القضايا التي تصدرت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة ما بين قضايا محلية وإقليمية ودولية تهم الرأي العام الكويتي.محليا، أفادت صحيفة القبس بأن النفط الكويتي انخفض إلى 57.72 دولار للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، فيما ارتفعت في الأسواق العالمية أسعار النفط أمس بما يصل إلى 2 في المئة بعدما قالت مصادر في القطاع إن روسيا تقبلت ضرورة خفض الإنتاج مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قبل اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو3ر1 في المئة لتبلغ عند التسوية 51ر59 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى لها أثناء التعاملات عند 37ر60 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 16ر1 دولار أو 3ر2 في المئة لتبلغ 45ر51 دولار للبرميل.وعربيا، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سامح شكري وزير الخارجية أكد ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، خلال الكلمة التي ألقاها أمس أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.ونوهت صحيفة الراي تحت عنوان آل الشيخ يصف الإخوان بـالصل الأسود، أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، قال إن جماعة «الإخوان ورموزها، لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرمًا، أو مستهجنًا لإيذاء أي شخص».وكتب آل الشيخ على حسابه في «تويتر»، إن «ذلك يكشف ما ينطوون عليه (الإخوان) من شر على البلاد والعباد»، واصفًا إياهم بـ«الصل الأسود»، أي ثعبان «الكبرى» في الصحراء، واختتم تغريدته قائلًا: «اللهم إني أستودعك نفسي وعرضي ومالي».