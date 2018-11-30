الأزهر فى أسبوع.. ‎البحوث الإسلامية: أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا.. وتدريب أوائل شريعة على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. والمشيخة: لا يوجد لنا مراكز في أمريكا

حصاد الأزهر فى أسبوع

وكيل الأزهر يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية المعتقد

‎"البحوث الإسلامية": أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا

تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر

الأزهر يوضح حقيقة وجود مراكز تابعة له في أمريكا

الأزهر لمطالبات إقصاء الهلالي: لا نحجر على فكر ولا نقصي عالِما إذا أخطأ



شهدت مؤسسة الأزهر الشريف، هذا الأسبوع عدة أحداث وفعاليات مهمة، أبرزها استقبال وكيل الأزهر لمبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية المعتقد وإصدار فتوى بتحريم أكل لحوم القطط والكلاب.



ونرصد فى هذا التقرير أبرز هذه الأحداث.



فى البداية، استقبل الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، القائم بأعمال وكيل الأزهر، جان فيجال، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له.



وقال وكيل الأزهر إن الأزهر الشريف أصدر في عام 2012 وثيقة "الحريات الأساسية"، التي عكست انحيازه لحرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي.



وأشار إلى جولات ومبادرات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التي تستهدف تعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، فضلا عن الدورات التدريبية التي ينظمها الأزهر للأئمة من مختلف دول العالم لتأهيلهم من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر لديهم.



من جانبه أعرب المبعوث الأوروبي عن سعادته بالتواجد في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن السلام أمر مهم لكل شخص وأمة، وأننا جميعًا متساوون في مسألة الكرامة وحرية الدين والمعتقد، بغض النظر عن اللون والجنس والدين، فالكل لديهم حقوق يجب عدم المساس بها.



وعقب اللقاء، زار المبعوث الأوروبي والوفد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على دوره فى التصدي لجماعات التطرف والرد على ما تبثه من أفكار تخالف تعاليم الإسلام الصحيحة.



وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أكل كل ذي ناب من السباع حرام" وما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع..."، ويدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر أي: (القط) كما وروى الترمذي وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر......" (القط).



وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعي أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع كما هو مذهب الجمهور، ففي الموطأ - رواية يحيي- قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.



وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا- يعني أهل المدينة- وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.



كما نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برنامج تدريبي ومحاضرات لمجموعة من أوائل كلية الشريعة والقانون بطنطا، لتدريبهم على فنون الفتوى.



ويواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، جهوده في تدريب مجموعة من أوائل خريجي كلية الشريعة والقانون بطنطا، من خلال مجموعة من المحاضرات، وإطلاعهم على أهم المسائل التي يكثر التساؤل عنها من قِبل جمهور المستفتين، كما تم تدريبهم عمليًا على الفتوى من خلال وسائل تواصل مركز الفتوى مع الجمهور.



يأتى هذا في إطار تنفيذ توصيّات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتدريب طلّاب كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر على فنون الفتوى وضوابطها وآدابها، وانطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه، وحرصه على تربيتهم تربية علمية رصينة تحصنهم عن الزّيغ أو اتباع الهوى في أمور الفتوى.



ونفي الأزهر الشريف تبعية أي مراكز أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتدَّعي أنها تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف"، مؤكدًا عدم "تبعيتها له أو لأي مؤسسة من مؤسساته".



وطالب الأزهر الشريف بضرورة توخي الحذر وتحرى الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، ومؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.



وأكد الأزهر الشريف على حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها، ولاسيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.



وأكد المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، أن منهج الأزهر القائم على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف، يعني بداهة توقع وجود آراء خاطئة، لم يحسن أصحابها استخدام الأدوات المنهجية وفهم القواعد الكلية، وهذا الخطأ يصوبه النقاش العلمي الحر، وهو أمر مستقر وراسخ في الأزهر منذ القِدم، دون أن يترتب علي ذلك أي قدح في كرامة صاحب الخطأ أو حريته، ما دام يخضع للاحتكام للمنهج العلمي وقواعده .



وأضاف أن إقدام بعض أصحاب الاجتهادات والآراء الخاطئة على الظهور عبر وسائل الإعلام، وعدم الاكتفاء بطرح آرائهم في قاعات العلم، هو ما يدفع الأزهر وهيئاته لتوضيح تلك الأخطاء وتفنيدها، حتى لا يلتبس الأمر على غير المتخصصين وعلى العامة، وقد أناط الدستور والقانون بالأزهر ومؤسساته حق توضيح الأحكام الشرعية وبيانها، حتى يستبين للناس حكم الشرع الصحيح، وحتى لا يضطرب أمر المجتمع بسبب خلافات فقهية لا يدرك تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها في قاعات العلم والدرس وليس وسائل الإعلام.



جاء ذلك خلال بيان للأزهر الشريف ردا على ما تداوله البعض خلال اليومين الماضيين بخصوص إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراه من أحد أساتذة جامعة الأزهر على خلفية ما أبداه من آراء عبر وسائل الإعلام تخالف المقطوع به من الأحكام الشرعية والفقهية بشأن أحكام المواريث.



وأوضح المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف لا يحجر على فكرٍ، ولا يقصي عالمًا إذا أخطأ، وقاعاته ومناهجه تتسع لمختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حتى ما قد يراه البعض مهجورًا أو ضعيفًا، طالما أن له سندًا من شريعة أو فقه، فالعلم والعلماء في الأزهر سندهم: الدليل والنص ولا كبير في الأزهر إلا العلم الصحيح، ولا عصمة لأحد غير الأنبياء والمرسلين، ولا قداسة عندنا لأحد غيرهم، والخطأ يجب تفنيده وتصحيحه دون تشكيكٍ في نوايا صاحب الخطأ أو مساسٍ بشأنه.



وتابع: إن الأزهر الشريف يعلم أبناءه، ويوصي كل علماء المسلمين عبر العالم، بتجنب التسرع في الفتوى أو عرض أية فكرة أو رأي شرعي جديد على عامة الناس، قبل تمحيصها ومدارستها مع أقرانهم مع أهل العلم، تلمسًا للنصيحة والتصويب وحرصا علي الوصول الي الرأي الشرعي الصحيح ، وعليهم أن يتذكروا الحديث الشريف: (أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار)، كما يوصيهم بالتراحم والرفق فيما بينهم، وأن الخطأ في الأحكام الشرعية، وبخاصةٍ ما كان منه صادمًا للثوابت القطعية، يجب مواجهته ومناقشته فورًا دون تهاونٍ وبكل صراحةٍ وجِدِّيةٍ، والمخطئ يستحق كل رفق وصبر ومصاحبة بالمعروف، فعالمنا أصبح فضاءً مفتوحًا، لا تجدي معه نظريات المنع أو الحجر، وإنما يحتاج إلى أن يبادر أصحاب الفهم الوسطي المعتدل لتسليح أنفسهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من استيعاب كل جديدٍ نافعٍ، وتفنيد كلِّ فكرٍ مغلوطٍ شاذٍّ، وهو ما ينتهجه الأزهر الشريف، وقد قطع فيه –بحمد الله- شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.