ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سموحة دون حارس مرمى في مواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يواجه الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة طارق يحيي أزمة كبيرة بسبب عدم مشاركة الحارس محمد ابو جبل في مباراة الاتحاد السكندري بسبب حصوله على الإنذار الثالث وتعرضه للإيقاف قبل المواجهة التي تقام يوم الجمعة 7 ديسمبر علي ملعب برج العرب .

ويفاضل محمد عبد العال مدرب حراس سموحة بين الثنائى أحمد لورد و عمرو خالد مواليد 97 لتولي المهمة خلفا لأبو جبل، وكان عصام ثروت حارس الفريق السكندرى، تعرض لإصابة الصليبى منذ أكثر من 3 شهور.

وفي نفس السياق طالب طارق يحيى إدارة نادي سموحة بالتعاقد مع حارس مرمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لصعوبة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.
loading...

ترشيحاتنا

السلطانة هيام ترقص على أغنية تركية.. فيديو

مدحت العدل: أكتب فيلما جديدا من بطولة محمد رمضان

أمين الفتوى يوضح كيفية أداء سجود السهو

شاهد.. رفضه المذابح لحجمه.. العجل العملاق يثير الجدل في أستراليا

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

صحيفة: ألمانيا تحقق فيما إذا كان هناك سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

اجايي يواصل برنامجه التاهيلي بالأهلي

العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو

إقالة مراسل لـCNN بسبب إسرائيل.. فيديو وصور

أمريكا فشلت في تنفيذ وعودها لإسرائيل بشأن نقل السفارات

Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

فيديو

عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو
العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو
عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو
الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو
المرور يعلن عن موعد إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد غلقه جزئيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟