سموحة دون حارس مرمى في مواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر

يواجه الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة طارق يحيي أزمة كبيرة بسبب عدم مشاركة الحارس محمد ابو جبل في مباراة الاتحاد السكندري بسبب حصوله على الإنذار الثالث وتعرضه للإيقاف قبل المواجهة التي تقام يوم الجمعة 7 ديسمبر علي ملعب برج العرب .



ويفاضل محمد عبد العال مدرب حراس سموحة بين الثنائى أحمد لورد و عمرو خالد مواليد 97 لتولي المهمة خلفا لأبو جبل، وكان عصام ثروت حارس الفريق السكندرى، تعرض لإصابة الصليبى منذ أكثر من 3 شهور.



وفي نفس السياق طالب طارق يحيى إدارة نادي سموحة بالتعاقد مع حارس مرمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لصعوبة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.