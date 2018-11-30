شاهد الظهور الأول لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد شهر العسل



ونشر احمد فلوكس على صفحته على انستجرام صورة جمعته بزوجته هنا شيحة والفنان حميد الشاعرى والفنان هشام عباس اثناء حضور عيد ميلاد الشاعرى .



يذكر ان أحمد فلوكس وهنا شيحة احتفلا بعقد قرانهما مؤخرا في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء فقط، بعد قصة حب.



وبدأت العلاقة العاطفية بين أحمد فلوكس وهنا شيحة خلال تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، واخفيا ارتباطهما لحين إعلان زواجهما الرسمي.

حرص الفنان احمد فلوكس والفنانة هنا شيحة على الظهور معا فى عيد ميلاد الفنان حميد الشاعرى .