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محافظات

مصر الخير: تجديد وإحلال مدرسة بجنوب الأقصر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن خالد عمران محمد مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظتى الأقصر وقنا أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمدرسة الشيخ الأمير الابتدائية بقرية الحميدات بإسنا جنوب الأقصر، بالتعاون مع البنك الأهلى القطرى.

وأوضح مدير مؤسسة مصر الخير، أن المدرسة تضم 535 تلميذًا وتلميذة، و84 تلميذًا بمرحلة الحضانة وبذلك يصل إجمالى التلاميذ إلى 619 تلميذًا وتلميذة، مشيرًا إلى أن أعمال الاحلال والتجديد شملت 14 فصلًا بالمدرسة وما بهم من مقاعد ومساعدات فنية ومستلزمات العملية التعليمية وألعاب الأطفال بالمدرسة بما يوفر فرص تعليمية متميزة ذات جودة عالية لطلاب المدرسة.

وأشار عمران إلى أن مؤسسة مصر الخير مؤسسة تنموية غير هادفة للربح، وتهدف إلى المشاركة فى بناء الإنسان وخدمته فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة على أمل القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض.
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