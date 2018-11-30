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محافظات

افتتاح 14 منفذا لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة بالبحيرة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تواصل مديرية أمن البحيرة تنظيم معارض "كلنا واحد" لبيع الخضر والفواكه بدائرة المحافظة بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالمشاركة المجتمعية الإيجابية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق المحلية  والتوسع فى منظومة السيارات المتحركة وصولًا للمناطق الأكثر احتياجًا وفقرًا .

وأعلن اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة عن افتتاح 14 منفذا ثابتا لبيع الفاكهة والخضراوات بينها  " 5 بمدينة دمنهور , 2 بمدينة بدر ،2 بمدينة إيتاى البارود ، 5 بمدن أبوحمص ، رشيد ، إدكو  كفر الدوار ،النوبارية " فى إطار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد "التى بدأت يوم 15 سبتمبر الماضى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وأكد مدير أمن البحيرة عن استمرار تفعيل المبادرة والتأكيد على أعمال المنافذ الثابتة والسيارات المتحركة (منافذ أمان ) مشيرا إلى أن  التنسيق مع الجهات المعنية وكبار التجار والغرفة التجارية بالبحيرة لافتتاح منافذ التوزيع من تاريخ تفعيلها لبيع الخضروات والفاكهه للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه من 20 : 30 % 

ولفت "الرشيدى" إلى العمل على زيادة المنافذ الثابته والسيارات المتحركه خلال الفترة القادمة لتلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع مؤكدا على تعيين الخدمات الأمنيه اللازمه لتأمين المنافذ الثابته والسيارات المتحركه دائرة المديرية.

ومن حانب آخر لاقت مبادرة "كلنا واحد" استحسان وإقبال المواطنين وخاصةً بالمناطق الشعبية ووجهوا الشكر لوزير الداخلية على تلك المبادره لما لها من أثر طيب في نفوس المواطنين. 
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