أوكرانيا تعتزم فسخ 40 اتفاقية مع روسيا على خلفية احتجاز سفنها

أعلنت أوكرانيا عزمها فسخ نحو 40 اتفاقية مع روسيا، وذلك بعد حدوث مزيد من توتر العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية حادث كيرتش.



وقال وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) :"إنه يتعين علينا أن نكون حذرين، سنقتل هذه الاتفاقيات دون أن نلحق ضررا بالمواطنين الأوكرانيين".



وأضاف أن بلاده ستعيد النظر في كل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأوكرانية الروسية بأكملها، وكذلك الاتفاقيات، التي تم توقيعها قبل عام 2014، لأنه "لم يبق لها معنى"، بحسب تعبيره.



وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من احتجاز روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.