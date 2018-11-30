السقا يهنئ هشام عباس على برنامجه الجديد

هنأ الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على تويتر هشام عباس، بمناسبة برنامجه الجديد "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه على قناة الحياة.
وكتب السقا: "ألف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج وبالتوفيق دائما".
برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم الفنان هشام عباس، واحد من نجوم الغناء في كل حلقة، ويختار مع الجمهور أكثر 8 أغان يفضلها في حياته من بين عدة تصنيفات مثل الشعبي والكلاسيكي والتترات ومن فترة التسعينيات وغيرها، ويعرض البرنامج في العاشرة مساء كل خميس على قناة "الحياة".
وكتب السقا: "ألف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج وبالتوفيق دائما".
برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم الفنان هشام عباس، واحد من نجوم الغناء في كل حلقة، ويختار مع الجمهور أكثر 8 أغان يفضلها في حياته من بين عدة تصنيفات مثل الشعبي والكلاسيكي والتترات ومن فترة التسعينيات وغيرها، ويعرض البرنامج في العاشرة مساء كل خميس على قناة "الحياة".
الف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج و بالتوفيق دائما.#شريط_كوكتيل— Ahmed Elsaka (@ElSaka) November 29, 2018