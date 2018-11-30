السقا يهنئ هشام عباس على برنامجه الجديد

الف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج و بالتوفيق دائما.#شريط_كوكتيل — Ahmed Elsaka (@ElSaka) November 29, 2018

هنأ الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على تويتر هشام عباس، بمناسبة برنامجه الجديد "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه على قناة الحياة.وكتب السقا: "ألف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج وبالتوفيق دائما".برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم الفنان هشام عباس، واحد من نجوم الغناء في كل حلقة، ويختار مع الجمهور أكثر 8 أغان يفضلها في حياته من بين عدة تصنيفات مثل الشعبي والكلاسيكي والتترات ومن فترة التسعينيات وغيرها، ويعرض البرنامج في العاشرة مساء كل خميس على قناة "الحياة".