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فن

السقا يهنئ هشام عباس على برنامجه الجديد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
مريم صليب
هنأ الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على تويتر هشام عباس، بمناسبة برنامجه الجديد "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه على قناة الحياة.

وكتب السقا: "ألف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج وبالتوفيق دائما".

برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم الفنان هشام عباس، واحد من نجوم الغناء في كل حلقة، ويختار مع الجمهور أكثر 8 أغان يفضلها في حياته من بين عدة تصنيفات مثل الشعبي والكلاسيكي والتترات ومن فترة التسعينيات وغيرها، ويعرض البرنامج في العاشرة مساء كل خميس على قناة "الحياة".
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