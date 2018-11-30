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منوعات

قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس الوزراء زيمبابوي.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
أحمد شريف
آثار قصر بريطاني، قيمته تصل إلى 40 مليون جنيه استرليني، يمتلكه رجل أعمال الأحياء الفقيرة، نيكولاس فان هوجستراتن صديق رئيس الوزراء زيمبابوي السابق، روبرت موجابي، حيرة القرويين ببريطانيا، بعد أن تُرك للإهمال لمدة 33 عامًا، حتى اصبح متهالكا للغاية، ليلقب هذا المنزل الفخم بقصر الاشباح.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يقع قصر هاميلتون وسط صفوف من الأشجار والمساحات الخضراء، حيث تم تسميته بـ"منزل اشباح مقاطعة ساسكس"، من قبل السكان المحليين الساخطين من حال القصر.


قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس الوزراء زيمبابوي.. صور
قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس الوزراء زيمبابوي.. صور
قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس الوزراء زيمبابوي.. صور
قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس الوزراء زيمبابوي.. صور
قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس الوزراء زيمبابوي.. صور
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