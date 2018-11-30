برلماني: ظاهرة التوك توك تهدم الوطن.. فيديو

قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب،إنه منذ أن بدأ التوك توك الدخول إلى المحافظات المصرية، وطالب كثيرًا بضرورة وقفه حيث أنه ظاهرة سوف تهدم جزء كبير من الوطن.



وأضاف "طعيمة" خلال مجاخلة هاتفيه له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أن هناك الكثير من مالكي التكاتك عازفين عن القيام بترخيصها، مشيرًا إلى أنه لابد من نزول عدد من المسؤولين من الجهات المعنية بالأمر إلى الشارع والتشاور معهم لمعرفة أسباب المشكلة والعمل على حلها.



ورجح "طعيمة" أن السبب وراء عزوف مالكي التكاتك عن ترخيصها هو التكلفة المرتفعة التي تقع عليهم جراء الترخيص .

