أمير كرارة يهنئ هشام عباس ببرنامجه الجديد

حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة الفنان هشام عباس، بعد إعلانه عن برنامجه الجديد "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه على قناة الحياة.



وكتب "كرارة" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ألف مبروك البرنامج جميل جدا بالتوفيق".



برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم الفنان هشام عباس، الذي يقدم واحدا من نجوم الغناء في كل حلقة، ويختار مع الجمهور أكثر 8 أغاني يفضلها في حياته من بين عدة تصنيفات مثل الشعبي والكلاسيكي والتترات ومن فترة التسعينيات وغيرها، ويعرض البرنامج في العاشرة مساء كل خميس على قناة "الحياة".