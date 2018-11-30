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رياضة

بدون راحة.. ديروط يواجه الشبان المسلمين وديا استعدادا لأسوان

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي ديروط مباراة ودية أمام فريق الشبان المسلمين عصر اليوم ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويستعد الفريق بدون راحة للمباراة المقبلة امام أسوان بعد تعرضه للخسارة أمس أمام فريق مركز شباب ملوي بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

ويحتل فريق ديروط المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 15 نقطة .
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