تنفيذ 53 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة في منوف

شنت مديرية أمن المنوفية ،بالاشتراك مع مجلس مدينة منوف حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مدينة منوف.





أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالات فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية ، " 40 " قرار تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية ، " 5 " قرار - تعدي على منافع الري ، " 4 " قرار تعدي علي منافع الصرف.



