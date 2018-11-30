ثقافة الإسكندرية تنظم قافلة سكانية بعزبة الكوبانية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة سكانية بمسجد الرحمن بعزبة الكوبانية للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا ، تضمنت محاضرة بعنوان "مولد الرسول" ألقاها الشيخ وحيد محمد، تحدث خلالها عن مولد الرسول الكريم ونزول الوحي وهجرته من مكة إلى المدينة، جاء ذلك ضمن نشاط فرع ثقافة الإسكندرية بالتعاون مع بيت ثقافة أبي قير وحي المنتزه ثانٍ.





كما نظم الفرع احتفالية بالتعاون مع الإدارة العامة المهرجانات بمناسبة عيد الطفولة أقيمت بقصر ثقافة الأنفوشي، أحيتها فرقة أطفال كورال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني الوطنية منها "طوبة فوق طوبة، أنا بحبك يا بلادي" بالإضافة إلى عدد من أغاني الأطفال.





كما عقد نادي الأدب ندوة لمناقشة السيرة الإبداعية للشاعر فؤاد طمان، أدارها الشاعر جابر بسيوني، تحدث خلالها عن السيرة الإبداعية لطمان وأثره في الحركة الشعرية المعاصرة ، ثم ألقى طمان عددا من قصائده الشعرية، وفي المكتبة العامة عقدت ندوة بعنوان "الإسلام والفنون الجميلة" ألقاها رحاب عابدين، تحدث عن أنواع الفنون المختلفة ونظرة الإسلام لها.





وفى سياق متصل عقدت مكتبة البصرة ندوة بعنوان "الآباء وإحترام أطفالنا" ألقاها م. إبراهيم مصطفى ، تحدث خلالها عن أسس تربية الأبناء وضرورة مشاركتهم في الحوار الأسري حتى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية.





وفي قصر ثقافة مصطفى كامل، عقد نادي الأدب ندوة لمناقشة أعمال الأعضاء في حضور عدد من الشعراء والأدباء.



