ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثقافة الإسكندرية تنظم قافلة سكانية بعزبة الكوبانية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة سكانية بمسجد الرحمن بعزبة الكوبانية للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا، تضمنت محاضرة بعنوان "مولد الرسول" ألقاها الشيخ وحيد محمد، تحدث خلالها عن مولد الرسول الكريم ونزول الوحي وهجرته من مكة إلى المدينة، جاء ذلك ضمن نشاط فرع ثقافة الإسكندرية بالتعاون مع بيت ثقافة أبي قير وحي المنتزه ثانٍ.

كما نظم الفرع احتفالية بالتعاون مع الإدارة العامة المهرجانات بمناسبة عيد الطفولة أقيمت بقصر ثقافة الأنفوشي، أحيتها فرقة أطفال كورال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني الوطنية منها "طوبة فوق طوبة، أنا بحبك يا بلادي" بالإضافة إلى عدد من أغاني الأطفال.

كما عقد نادي الأدب ندوة لمناقشة السيرة الإبداعية للشاعر فؤاد طمان، أدارها الشاعر جابر بسيوني، تحدث خلالها عن السيرة الإبداعية لطمان وأثره في الحركة الشعرية المعاصرة ، ثم ألقى طمان عددا من قصائده الشعرية، وفي المكتبة العامة عقدت ندوة بعنوان "الإسلام والفنون الجميلة" ألقاها رحاب عابدين، تحدث عن أنواع الفنون المختلفة ونظرة الإسلام لها.

وفى سياق متصل عقدت مكتبة البصرة ندوة بعنوان "الآباء وإحترام أطفالنا" ألقاها م. إبراهيم مصطفى ، تحدث خلالها عن أسس تربية الأبناء وضرورة مشاركتهم في الحوار الأسري حتى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية.

وفي قصر ثقافة مصطفى كامل، عقد نادي الأدب ندوة لمناقشة أعمال الأعضاء في حضور عدد من الشعراء والأدباء.

كما تجدد اللقاء مع ورشة الخياطة والتفصيل ، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب مجموعة جديدة من المتدربات على أساسيات التفصيل بقصر ثقافة برج العرب.
loading...

ترشيحاتنا

خطيب الحرم المكي يكشف عن أسمى درجات الأدب مع الله تعالى.. فيديو

الحكومة توضح حقيقة استبعاد أصحاب خطوط المحمول من البطاقات التموينية

أهالى الزيتون: الكلاب الضالة والقمامة تحاصرنا

استخدامات غير معروفة للنشا

الزمالك في مواجهة حاسمة أمام الاتحاد اليوم

اليوم.. أمطار على السواحل ومناطق الوجه البحري.. والقاهرة تسجل 22 درجة

إمام الحرم المكي يحذر من فعل مع رسول الله يحبط عملك الصالح.. فيديو

هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء سيارة ؟ أمين الفتوى يجيب

يوسف يستبعد كوليبالي من معسكر الأهلي

الأهلي يبدأ تنفيذ خطة يناير يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

سرقة منزل مهاجم باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه ضد ليفربول

مبلغ مالي كبير يتسبب فى أزمة بين الإمام الأكبر والشيخ زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. فيديو
إطلاق صاروخ روكوت المحمل بأقمار صناعية عسكرية إلى الفضاء.. فيديو
أشرف صبحي: الرياضة قوى ناعمة تتحرك بها الشعوب .. فيديو
برلمانية: مشروع الروبيكي يعكس اهتمام الدولة بإنشاء مجتمعات صناعية متخصصة .. فيديو
باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟