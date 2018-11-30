ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. بعد هبوط اضطراري.. ميركل تغادر مطار كولونيا في حافلة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
احمد قطب
عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إضطراريًا في مدينة كولونيا الألمانية، أثناء توجهها إلى الأرجنتين، لحضور قمة العشرين.

وبسبب هذا العطل تغيبت المستشارة الألمانية، عن افتتاح قمّة مجموعة العشرين، وكانت الطائرة تحلق فوق هولندا حين وقع العطل، فعادت أدراجها إلى ألمانيا، وتوجّهت إلى كولونيا في حافلة، لأنّ هذه المدينة فيها الطائرة البديلة التي ستقلّ ميركل والوفد المرافق لها.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #ميركل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى.

يشار إلى أن الطائرة، التي تعرضت للمشكلة الفنية، من طراز إيرباص إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء، وفق "دي بي إيه".

وأضافت الوكالة أن قائد الطائرة أبلغ قرابة الساعة 20.30 (19.30 بتوقيت جرينتش) ركابها بأنه سيضطر للهبوط اضطراريًا في كولونيا لأن مشكلة فنية أدت إلى توقف العديد من الأنظمة الكهربائية.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. رجلان ينقذان حياة قرش بطريقة طريفة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بـ قها

أهالى الزيتون: الكلاب الضالة والقمامة تحاصرنا

فيديوجراف| كلب يقود رافعة ويقتل صاحبه

شاهد الظهور الأول لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد شهر العسل

الزمالك في مواجهة حاسمة أمام الاتحاد اليوم

استخدامات غير معروفة للنشا

بدأها بشارة الراعي بالأمس واليوم مطران شبرا الخيمة.. تاريخ زيارات رموز الدين المسيحى إلى السعودية

دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة في حفل زفاف ابنة صلاح عبدالله

أسعار الذهب تتحرك عالميا قبل اجتماع ترامب وشي

الأهلي يذبح عجلا لفك النحس.. يتصدر عناوين الصحف اليوم

اتحاد الكرة : ندعم المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. فيديو
إطلاق صاروخ روكوت المحمل بأقمار صناعية عسكرية إلى الفضاء.. فيديو
أشرف صبحي: الرياضة قوى ناعمة تتحرك بها الشعوب .. فيديو
برلمانية: مشروع الروبيكي يعكس اهتمام الدولة بإنشاء مجتمعات صناعية متخصصة .. فيديو
باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟