شاهد.. بعد هبوط اضطراري.. ميركل تغادر مطار كولونيا في حافلة

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إضطراريًا في مدينة كولونيا الألمانية، أثناء توجهها إلى الأرجنتين، لحضور قمة العشرين.وبسبب هذا العطل تغيبت المستشارة الألمانية، عن افتتاح قمّة مجموعة العشرين، وكانت الطائرة تحلق فوق هولندا حين وقع العطل، فعادت أدراجها إلى ألمانيا، وتوجّهت إلى كولونيا في حافلة، لأنّ هذه المدينة فيها الطائرة البديلة التي ستقلّ ميركل والوفد المرافق لها.ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #ميركل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى.يشار إلى أن الطائرة، التي تعرضت للمشكلة الفنية، من طراز إيرباص إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء، وفق "دي بي إيه".وأضافت الوكالة أن قائد الطائرة أبلغ قرابة الساعة 20.30 (19.30 بتوقيت جرينتش) ركابها بأنه سيضطر للهبوط اضطراريًا في كولونيا لأن مشكلة فنية أدت إلى توقف العديد من الأنظمة الكهربائية.