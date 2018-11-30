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مرأة

تمارين رفع قوة التحمل قد تبطئ الشيخوخة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة رياضات الجري والسباحة وركوب الدراجات وأنواع أخرى من تمارين رفع قوة التحمل يمكن أن تبطئ الشيخوخة.

ونظر الباحثون في كيفية تأثير أنواع مختلفة من التمارين على التيلوميرات (منطقة من تسلسل نووي) في 124 بالغا وصغار وغير نشطين.

وتعد "التيلوميرات" بمثابة قبعات على طرفي الكروموسومات، ومع التقدم في العمر، يقصر طول التيلوميرات مما يؤدى إلى الإصابة بشخوخة الخلايا.. ومع ذلك، يمكن لإنزيم يسمى "تيلوميراز" أن يقاوم عملية تقصير طول"التيلوميرات" ، بل ويضيف طولا له .

وقد تم تعيين المشاركين في الدراسة عشوائيا لمدة 6 أشهر، وتم إخضاعهم سواء لتدريات رفع قوة التحمل دورات طويلة من الجرى، تدريب عالية الكثفاة تشغيل عالى الكثافة، فضلا عن تدريبات المقاومة.

وقد تم قياس طول التيلومير بين المشاركين فى الدراسة ونشاط الإنزيم "تيلوميراز" عند بدء الدراسة، وبعد يومين إلى سبعة أيام من جلسة التمارين النهائية ، توصل الباحثون إلى أن الذين قاموا بتدريبات التحمل والتدريب عالية الكثافة ، زاد نشاط "التيلوميراز" وطول التيلومير لديهم ، وهما عاملان مهمان للوقاية من الشيخوخة الخلوية ، والقدرة على التجدد .
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