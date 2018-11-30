التيلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمود البنا بالمنوفية

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الشيخ محمود البنا، بمحافظة المنوفية.



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بجميع مساجد الجمهورية بعنوان عالمية "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".



وطالبت «الأوقاف» جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.