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أخبار العالم

إرسال جنود البحرية الأوكرانيين المعتقلين في مضيق كيرتش إلى روسيا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:43 م
البحرية الروسية تحتجز
البحرية الروسية تحتجز سفن أوكرانية في مضيق كيرتش
أ ش أ
قالت المحققة الروسية المعنية بحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ليودميلا لوبينا، اليوم الجمعة، إن جنود البحرية الأوكرانيين الـ 24 المعتقلين في مضيق (كيرتش) تم إرسالهم إلى موسكو.

وأضافت لوبينا - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن كل البحارة تم إرسالهم إلى موسكو ولم يتبقَ أي منهم في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة سيمفيروبول.

وذكرت (تاس) أن الجنود الأوكرانيين متهمون بانتهاك المادة 3ر322 من القانون الجنائي الروسي التي تخص عبور الحدود الروسية على نحو غير قانوني، ويمكن أن يتم الحكم عليهم بالسجن 6 أعوام إذا ثبتت إدانتهم.

يذكر أن موسكو قالت إن سفنا أوكرانية عبرت حدودها بشكل غير قانوني، في حين طالب الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي (الناتو) بخفض التصعيد، ومن جهتها أعلنت كييف الأحكام العرفية لمدة 30 يومًا بدءًا من 28 نوفمبر الجاري.
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