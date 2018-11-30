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برلمان

إفريقية النواب تلتقي سفراء عدة دول.. الاثنين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:47 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
ماجدة بدوي
يلتقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، العديد من سفراء الدول الأفريقية وسفير كندا خلال الأسبوع المقبل، حيث يعقد اجتماعا يوم الاثنين مع سفيرة دولة كندا، كما يلتقى يوم الثلاثاء سفير دولة جنوب السودان.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء مع سفير دولة إريتريا، وتلتقى الأربعاء المقبل سفير دولة چيبوتي في تمام الساعة الحادية عشر.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر.
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