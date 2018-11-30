طلاب يرسمون الأهرامات على سور مدرستهم.. صور

نظمت أسرة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، نشاطًا مميزًا لطلاب الصف الثاني الإعدادي لتجميل المدرسة.



وقام الطلاب في إطار نشاط عنوانه "ارسم لون.. جمل مدرستك"، برسم أشكال مصرية فرعونية لتجميل سور المدرسة، وقاموا بتلوين الأهرامات الثلاثة على سور المدرسة .



وتم تنظيم هذا النشاط بتشجيع مديرة المدرسة "ايمان عبد الحليم"، وقام بتوثيق الحدث بالصور مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمدرسة.