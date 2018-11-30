ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب يرسمون الأهرامات على سور مدرستهم.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:47 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
نظمت أسرة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، نشاطًا مميزًا لطلاب الصف الثاني الإعدادي لتجميل المدرسة.

وقام الطلاب في إطار نشاط عنوانه "ارسم لون.. جمل مدرستك"، برسم أشكال مصرية فرعونية لتجميل سور المدرسة، وقاموا بتلوين الأهرامات الثلاثة على سور المدرسة .

وتم تنظيم هذا النشاط بتشجيع مديرة المدرسة "ايمان عبد الحليم"، وقام بتوثيق الحدث بالصور مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمدرسة.
طلاب يرسمون الأهرامات على سور مدرستهم.. صور
طلاب يرسمون الأهرامات على سور مدرستهم.. صور
طلاب يرسمون الأهرامات على سور مدرستهم.. صور
طلاب يرسمون الأهرامات على سور مدرستهم.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يبدأ تنفيذ خطة يناير يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 30 نوفمبر

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

بعد 300 عام من تأسيسها.. تعرف على لاماسيا صانعة أبطال برشلونة

عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو

تمارين رفع قوة التحمل قد تبطئ الشيخوخة

استخدامات غير معروفة للنشا

بعد لص بغداد.. محمد إمام يتعاقد على هوجان

اجايي يواصل برنامجه التاهيلي بالأهلي

إقالة مراسل لـCNN بسبب إسرائيل.. فيديو وصور

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

العصار يلتقي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

فيديو

باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو
التيلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمود البنا بالمنوفية
بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
برلماني: ظاهرة التوك توك تهدم الوطن.. فيديو
الأهلي يذبح عجلا لفك النحس.. يتصدر عناوين الصحف اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟