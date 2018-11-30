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ديني

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
القسم الدينى
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، في جميع مساجد مصر بعنوان "خيرية الأمة وخيرية نبيها .. وكيف نحقق خيرية الأمة الآن".

وطالبت وزارة الأوقاف الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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