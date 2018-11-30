باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو

قالت الدكتورة عائشة العطار، باحثة في مجال التعليم والطفولة، إن التنمر سلوك عدواني، سواء كان لفظي أو جسدي أو مادي.



وأضافت عائشة العطار، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، أن الشخص المتنمر دائمًا ما يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد المحيطين به.



وأشارت إلى أن التنمر له عدة صور وأنواع، مباشر وغير مباشر، تنمر من فرد لفرد، أو من فرد لمجموعة والعكس، أو من مجموعة لمجموعة أخرى.

