ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:47 م
الدكتورة عائشة العطار
الدكتورة عائشة العطار
ندى فتح الله
قالت الدكتورة عائشة العطار، باحثة في مجال التعليم والطفولة، إن التنمر سلوك عدواني، سواء كان لفظي أو جسدي أو مادي.

وأضافت عائشة العطار، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، أن الشخص المتنمر دائمًا ما يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد المحيطين به.

وأشارت إلى أن التنمر له عدة صور وأنواع، مباشر وغير مباشر، تنمر من فرد لفرد، أو من فرد لمجموعة والعكس، أو من مجموعة لمجموعة أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

سموحة دون حارس مرمى في مواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر

اتحاد الكرة يتخذ إجراءات قانونية ضد صفحات تدعي انتماءها للمنتخب

مبلغ مالي كبير يتسبب فى أزمة بين الإمام الأكبر والشيخ زايد

أمريكا فشلت في تنفيذ وعودها لإسرائيل بشأن نقل السفارات

ريفر بليت يرفض خوض السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز في برنابيو

مجلس الوزراء ينفي وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

فستان رانيا يوسف بختام القاهرة السينمائي يتصدر جوجل

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

ترامب يغير ملامح النظام الدولي.. أوروبا أمام اختيار مؤلم بين التقارب مع واشنطن أو بكين.. الحرب التجارية تحدد مصير العلاقات الأمريكية الأوروبية.. وتوافق ديمقراطي جمهوري نادر على احتواء الصين

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة

فيديو جراف .. الحكومة تنفي 7 شائعات في 4 أيام

وصول جثمان المصري المقتول داخل مزرعة بالسعودية.. غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

فيديو

باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو
التيلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمود البنا بالمنوفية
بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
برلماني: ظاهرة التوك توك تهدم الوطن.. فيديو
الأهلي يذبح عجلا لفك النحس.. يتصدر عناوين الصحف اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟