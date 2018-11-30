رجال السلة بالأهلي يواجه الاتصالات في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره الاتصالات، في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.



واستعد الفريق بشكل جيد بعدما خاض مرانا قويا أمس الخميس بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص الجهاز الفني على الاهتمام بالنواحي الفنية والبدنية على حد السواء.



وتقام المباراة في الثامنة مساء على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ويسعى الفريق إلى الفوز بها بعدما حقق الفوز على هليوبوليس في الجولة الماضية.