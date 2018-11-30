مسار إجبارى تطرح كليبات ألبومها الجديد.. اليوم

تستعد فرقة "مسار إجباري" لطرح كليبات جديدة من ألبومهم الجديد "فين يا مسار" مساء اليوم الجمعة عبر "اليوتيوب".



وطرح الفريق الألبوم منذ أيام قليلة، والذي ضم 10 أغنيات. وتم تصوير كثير من الأغاني بطريقة الفيديو كليب ومنها "تقع وتقوم" و"اقرا الخبر"، ومن الأغنيات الجديدة "نضرني زين" بطريقتها البدوية، و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، ديو "كائن فضائي" بمشاركة فرقة MTM وأغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "سنجل" وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".​

