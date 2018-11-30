بدأها بشارة الراعي بالأمس واليوم مطران شبرا الخيمة.. تاريخ زيارات رموز الدين المسيحى إلى السعودية

مطران شبرا الخيمة
زيارة
تاريخية
وفى نوفمبر الماضى شهدت السعودية زيارة تعد
الأولى من نوعها لرجل الدين المسيحى الكاردينال بشارة الراعي الذي يشغل منصب رئيس مجلس بطاركة
الشرق الكاثوليك ، خلالها التقى البطريرك الماروني اللبناني الراعى ولى العهد
السعودى الأمير محمد بن سلمان أول ويعد الراعى أول زعيم كنسي يزور المملكة.
زيارة
فاتيكانية
وأعقب زيارة الماروني اللبناني بشارة الراعي
بشهور قليلة في أبريل من العام الجاري زيارة الكاردينال جان لويس توران، ، في زيارة
غير مسبوقة لرجل دين مسيحي بارز يأتي من الفاتيكان.
ويعد منصب الكاردينال، منصب ديني رفيع يطلق على كبار رجال الدين
المسيحيين التابعين للكنيسة الكاثوليكية، ورافقه وفد إلى مطار الملك خالد الدولي
في الرياض واستقبلا الكاردينال توران نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى
وكانت هذه الزيارة فرصة لتعزيز الحوار بين
أتباع الديانات السماوية على مستوى العالم وبين الفاتيكان ، وسبقها زيارة لأمين
عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، العام الماضي، إلى الفاتيكان
للقاء بابا الفاتيكان فرانسيس.
وكان ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان
زار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية
المرقسية فى القاهرة خلال زيارته قبل الأخيرة فى مارس الماضى من العام الجاري.