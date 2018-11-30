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أصل الحكاية

بدأها بشارة الراعي بالأمس واليوم مطران شبرا الخيمة.. تاريخ زيارات رموز الدين المسيحى إلى السعودية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:56 م
جانب من زيارات رموز
جانب من زيارات رموز الدين المسيحى إلى السعودية
ميس رضا
ظلت بلاد الحرمين لسنوات طويلة لا تطأها قدم رجال الدين المسيحى ربما لاعتبارات تتعلق بغياب الكنائس على أرضها وربما لأسباب أخرى، ومع الزيارة الأولى لرجل الدين المسيحي البارز الكاردينال بشارة الراعي فى العام الماضى والتى اعتبرها رجال الدين خطوة جديدة تزامنت مع موجة التغييرات التي أخذتها المملكة على عاتقها منذ تلك الفترة ، ومحاولاتها الانفتاح على الأديان.
بدأها بشارة الراعي

مطران شبرا الخيمة

 توجه الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض وكان في استقباله بالعاصمة الرياض الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بحضور وفد من السفارة المصرية بالمملكة.


بدأها بشارة الراعي

زيارة تاريخية

وفى نوفمبر الماضى شهدت السعودية زيارة تعد الأولى من نوعها لرجل الدين المسيحى الكاردينال بشارة الراعي الذي يشغل منصب رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك ، خلالها التقى  البطريرك الماروني اللبناني الراعى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أول ويعد الراعى أول زعيم كنسي يزور المملكة.

بدأها بشارة الراعي
وخلال الزيارة الأولى للماروني اللبناني قال بن سلمان "إن بلاده ستعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل، متوعدًا بتدمير مَن وصفهم بـ"أصحاب الأفكار المتطرفة" مشيراً إلى أن السعودية ستعيش حياةً طبيعيةً، مشددًا على أنه لن يسمح بأن تضيع ثلاثين سنة مقبلة من حياة الشعب بسبب "الأفكار المتطرفة".
بدأها بشارة الراعي

زيارة فاتيكانية

وأعقب زيارة الماروني اللبناني بشارة الراعي بشهور قليلة في أبريل من العام الجاري زيارة الكاردينال جان لويس توران، ، في زيارة غير مسبوقة لرجل دين مسيحي بارز يأتي من الفاتيكان.

ويعد منصب الكاردينال، منصب ديني رفيع يطلق على كبار رجال الدين المسيحيين التابعين للكنيسة الكاثوليكية، ورافقه وفد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض واستقبلا الكاردينال توران نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى

بدأها بشارة الراعي

وكانت هذه الزيارة فرصة لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية على مستوى العالم وبين الفاتيكان ، وسبقها زيارة لأمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، العام الماضي، إلى الفاتيكان للقاء بابا الفاتيكان فرانسيس.

بدأها بشارة الراعي

وكان ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان زار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية فى القاهرة خلال زيارته قبل الأخيرة فى مارس الماضى من العام الجاري.

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