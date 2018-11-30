ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد .. رجلان ينقذان حياة قرش بطريقة طريفة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
احمد قطب
أمسك رجلا إنقاذ من سيدني قرشا صغيرا سبح إلى المياه الضحلة لشواطئ المدينة وأنقذا حياته بطريقة طريفة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن رجلي الإنقاذ مايكل جينكينسون وماكآرثر لاتشلان، عثرا على المفترس الصغير في مكان خطير بالقرب من شواطئ خليج بورت جاكسون فأمسكا به.

ووضع رجلا الإنقاذ القرش الصغير على لوح التزلج وسبح به أحدهما وأطلق سراحه في البحر بعيدا عن الساحل.

وأبدى مستخدمو الشبكات الاجتماعية إعجابهم بفيديو الإنقاذ الذي انتشر عبر الإنترنت، وشكروا المنقذين لعملهما الرائع في إنقاذ صغير القرش.

يذكر أن أبطال فيديو الإنقاذ كانا قد شاركا سابقا في البرنامج التلفزيوني الأسترالي "Bondi Rescue"، المكرس للحياة اليومية لعمال الإنقاذ الذين يقومون بدوريات على شاطئ بوندي.
loading...

ترشيحاتنا

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. سمكة مجمدة تعود إلى الحياة بعد وضعها بماء دافئ

الأهلي يبدأ تنفيذ خطة يناير يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

أمير كرارة يهنئ هشام عباس ببرنامجه الجديد

أهالى الزيتون: الكلاب الضالة والقمامة تحاصرنا

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

فيديوجراف| كلب يقود رافعة ويقتل صاحبه

الزمالك في مواجهة حاسمة أمام الاتحاد اليوم

بتروجت يجهز بديل بيكلي قبل مواجهة الأهلي

إمام الحرم المكي يحذر من فعل مع رسول الله يحبط عملك الصالح.. فيديو

محمد صلاح ومحرز على رأس المرشحين لجائزة الأفضل بأفريقيا

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. فيديو
إطلاق صاروخ روكوت المحمل بأقمار صناعية عسكرية إلى الفضاء.. فيديو
أشرف صبحي: الرياضة قوى ناعمة تتحرك بها الشعوب .. فيديو
برلمانية: مشروع الروبيكي يعكس اهتمام الدولة بإنشاء مجتمعات صناعية متخصصة .. فيديو
باحثة بمجال التعليم: المتنمر يريد خلخلة القوى الخاصة بالأفراد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟