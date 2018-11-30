نائب وزير الطاقة المغربي لـ صدى البلد: مساع للتعاون مع مصر فى صناعة الفوسفات .. صور



وأشار إلى أن بلاده أطلقت استراتيجية لتنمية مواردها من المعادن بعنوان "المغرب المعدني" تبدأ من العام القادم وتستمر حتى عام 2025، ولمدة 6 سنوات.



وأوضح "الملوكي" في حوار خاص لـ "صدى البلد" على هامش المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، أن الاستراتيجية تتضمن محور تعديل القوانين لتبسيط الإجراءات، مما يشجع المستثمر للاستثمار في قطاع التعدين المغربي، حيث تستهدف المملكة من خلال الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين بنحو عشرة أضعاف الدخل الحالي بالموازنة، مضيفا أن إجمالي استثمارات المغرب في قطاع التعدين خلال العام الماضي بلغت نحو 14 مليار درهم مغربي.



وأضاف نائب وزير الطاقة بالمملكة المغربية، أن قطاع التعدين يستحوذ على نحو 10% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، ويعمل بالقطاع 41 ألف منصب مباشر، ويطلق على المغرب "جنة الجيولوجيا"، حيث ننتج كافة أنواع المعادن عدا الألماس فقط، "ومن المستهدف مع تطبيق الاستراتيجية أن يصل نصيب قطاع التعدين الي نحو 15% من إجمالي الدخل القومي للمملكة"، مشيرا الي إنتاج المملكة فاق نحو 36 مليون طن من المعادن خلال العام الماضي، حيث مثل خام الفوسفات نحو 90% من إجمالي انتاج المملكة خلال العام الماضي، حيث بلغ انتاج الفوسفات نحو 32 مليون طن خلال العام الماضي



ولفت الملوكي لـ"صدى البلد"، إلى أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث احتياطياتها من الفوسفات، حيث يستحوذ علي نحو 73 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية، تكفينا لاستخراج منها لمئات السنين، كما أن المملكة تقوم بتصدير الفوسفات كمادة خام، بالإضافة الي حامض الفوسفوري والأسمدة، ملفتا إلى أن هناك مساعي خلال الفترة القادمة للتعاون مع مصر لاستغلال الفوسفات".



وشدد، على أن قطاع التعدين في مصر لا يحتاج حاليا سوى "تبسيط المساطر" -في إشارة لتسهيل الإجراءات وتعميم منظومة الشباك الواحد " - وأن مصر بها كفاءات كبيرة، تستطيع أن تستغل ثرواتها بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أنه لابد من البداية بالقوانين، وأن تكون واضحة وأن يكون المستثمر في أمان، وتحفيزه لذلك.



وأشار مدير شركة معادن وزارة الطاقة والتنمية المستدامة، إلى أن القوانين المغربية تسمح للمستثمرين بإنشاء شركات للعمل في مجال التعدين خلال مدة لا تتجاوز اليومين، ما يشجع المستثمرون على الاستثمار في قطاع التعدين المغربي، على أن يحصل المستثمر على كامل الإنتاج المستخرج، مقابل ان يدفع الضرائب المقررة على الشركات والتي تتراوح ما بين 17.5% و 20%، وهي الضريبة المعممة تجاريا على جميع الشركات بالمملكة بخلاف نوع النشاط التي تعمل به.



وأطلقت المملكة المغربية استراتيجية لتنمية مواردها من قطاع التعدين منذ عام 2009، بتكلفة تصل إلى 200 مليار درهم أي 20 مليار دولار.

كشف علي الملوكي، نائب وزير الطاقة بالمملكة المغربية، ومدير شركة معادن وزارة الطاقة والتنمية المستدامة، عن وجود مساعِ لدعم وتفعيل التعاون مع مصر فى مجال الثروة المعدنية وفى مقدمتها الفوسفات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تعظيم التعاون مع مصر لما فيه مصلحة البلدين.