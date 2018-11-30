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أخبار العالم

أوكرانيا تفرض قيودا على دخول فئة من الروس وموسكو تحجم عن الرد بالمثل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:15 م
بوتين والرئيس الأوكراني
بوتين والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
أ ش أ
أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده فرضت قيودا على دخول المواطنين الروس، في تصاعد جديد للأزمة التي نشبت بين البلدين منذ الأحد الماضي حينما احتجزت روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش.

وقال بوروشينكو -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "فرضت أوكرانيا قيودا على دخول المواطنين الروس من الرجال من سن 16 وحتى 60 عاما"​​​.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين، أن بلاده تعتزم فسخ عشرات الاتفاقيات مع روسيا وإعادة النظر في الإطار القانوني، الذي يحكم العلاقات بين البلدين.

وقال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسيفيتش اليوم الجمعة إن بلاده لن تفرض قيودا بالمثل على المواطنين الأوكرانيين من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 16 و60 عاما.

وقال كلينتسيفيتش- في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "تتجه كييف بشكل مكشوف لقطع الاتصالات بروسيا، محفزة إيانا بتصرفاتها هذه للرد بالمثل، ما سيشكل ضربة كبيرة لملايين الأوكرانيين العاملين في روسيا، لن تنال كييف مثل هذا الرد من بلادنا".

وأضاف كلينتسيفتش أن بلاده تميز مبدئيا بين السلطات الأوكرانية والشعب الأوكراني الذي لا يجب أن "يعاني من التصرفات الجنونية لهذه السلطة".
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