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رياضة

أشرف صبحي: خطة لزيادة أعداد أندية العلوم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية داخل مركز شباب الجزيرة وسط مجموعة من أعضاء المركز وعدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة سير العمل داخل المركز والأنشطة والبرامج المنفذة بالمركز ومدى إقبال الأعضاء عليها.

وتوجه وزير الشباب والرياضة إلى مبني مايكروسوفت داخل المركز لرصد الفعاليات المقامة به، حيث تفقد نادى العلوم وقاعة الأنشطة والفنون التشكيلية.

والتقى صبحي بمجموعة من النشء والشباب أعضاء نادى العلوم للتعرف على ابتكاراتهم العلمية فى مختلف المجالات.

وشرح أعضاء نادى العلوم أبرز ابتكاراتهم العلمية التى توصلوا لها، منها جهاز آلى للاستعانة به فى الأعمال المنزلية، وجهاز لتعقب المواد تحت الأنقاض، وجهاز آلي مساعد لفك عجلات القيادة بالسيارات.

وأشاد بالأفكار المتنوعة للابتكارات العملية المقدمة من أعضاء نادى العلوم بالمركز، موجهًا المسئولين بإقامة معرض كبير بالمركز يضم كافة الابتكارات الإبداعية للشباب لتعريف أعضاء المركز وروداه بها.

كما طالب الوزير من القائمين على نادى العلوم بمركز شباب الجزيرة بالعمل على جذب مزيد من الأعضاء للالتحاق بالنادى واكتشاف مواهبهم العلمية.

وأعلن الوزير عن عزم الوزارة فى زيادة أعداد أندية العلوم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتزيد من 30 نادى فقط إلى 281 ناديا للعلوم فى عام واحد؛ وذلك لرعاية ودعم المبتكرين والمبدعين علميًا.

واختتم الدكتور أشرف صبحي زيارته بمركز شباب الجزيرة بلقاء أعضاء شعبة ذوى الاحتياجات أثناء مشاركتهم فى دورة تدريبية لتنمية المهارات العقلية عن طريق الموسيقي والغناء.
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