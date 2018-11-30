ضبط 123 طن أغذية مخالفة للاشتراطات الصحية في 21 محافظة.. صور

تلقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا بشأن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم من 10 نوفمبر وحتي يوم 29 نوفمبر الجاري،حيث بلغ إجمالي المضبوطات 123 طن أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن و لحوم مجمده و كبدة مجمدة و مصنعات لحوم و أحشاء و دهون في 21 محافظة.



وقالت "منى محرز"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة،إنه تم تحرير٥٦٣ محضرا قامت بها حملات التفتيش على اللحوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبني سويف وأسيوط والإسماعيلية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء،لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للإستهلاك الادمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم.



وأضافت نائب وزير الزراعة ، إنه تم ضبط ٩٧ طنا و ١٩٣ كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير ٣١٣ محضرا للمخالفين بالتعاون مع مباحث التموين و مديريات التموين و الصحة ، فضلا عن سحب عينات ٢ طن و ٩٧٥ كجم بعدد ٢ محضر بمحافظة الدقهلية لمضبوطات اسماك مدخنه رنجة و محافظة البحر الاحمر لمضبوطات مصنعات لحوم.



ونوهت إلى أنه تم ضبط ٢٣ طنا و ٣٨٢ كجم مضبوطات بعدد ٢٤٨ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين وقرارات ومضبوطات مجهول المصدر وتم عمل التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد كانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهوريه بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.