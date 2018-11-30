الزراعة تحدد 20 شرطا لنقل الماشية الحية بين المحافظات

حددت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، التابعة لوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، إرشادات عامة يجب اتباعها عند نقل الماشية الحية من محافظة إلى أخري، وهي على النحو التالي:



شروط يجب مراعاتها في الحيوان المنقول:

- فحص الحيوان وخلوه من الأمراض

- عدم تحميل الحيوانات الجريحة أو العمياء والتي لا تستطيع التحرك.

- عدم نقل الحيوانات في الفترة الأخيرة من العشار والحيوانات حديثة الولادة.

- عدم تجميع الحيوانات لنفس النوع والحجم مع بعضها.

- الفصل بين الحيوانات ذات القرون والأخرى عديمة القرون.

- الفصل بين الذكور والإناث.

- وقف إطعام الحيوان قبل عملية النقل من 4 - 6 ساعات.



شروط يجب توافرها في وسيلة النقل:

- يحب أن تؤمن وسيلة النقل الحماية من الطقس السيئ والحر الشديدين.

- يجب أن تكون الأرضيات غير زلقة لإحداث توازن للحيوانات عند الوقوف.

- يجب أن تحتوي وسيلة النقل على فواصل قطوعات لفصل الحيوانات عن بعضها.

- يجب أن تكون جيدة التهوية.

- يجب أن تحتوي على مياه صالحة للشرب ومؤن لتغذية الحيوانات في حالة السفر لمدة تزيد عن 14 ساعة.

- إذا كانت وسيلة النقل متعددة الطوابق يجب مراعاة مسافة 20 سم ارتفاعا فوق رأس الحيوان.



شروط القائمين على عملية النقل:

- يجب أن يكونوا مدربين على التعامل مع الحيوان ومعرفة سلوكه

- يجب عليهم معرفة أماكن الاستراحات المخصصة للحيوان في حالات السفر لمسافة طويلة.

- يجب عليهم وضع خطط لطوارئ الرحلة.

- أن يكونوا مدربين وعلى دراية كاملة بنوع الحيوان واحتياجاته من الماء والعلف.

- يجب عليهم معرفة النقاط البيطرية خلال خط سير الرحلة.

- يجب أن يكونوا مدربين على عملية التحميل والتفريغ.