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محافظات

غدا.. انطلاق حملة 100 مليون صحة في كفرالشيخ

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
محمود زيدان
تشهد محافظة كفر الشيخ، غدًا انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة القومية لمكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس "سى" ومبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المستهدف في هذه الحملة هو المسح الطبي الشامل لنحو 2 مليون و 141 ألف مواطن فوق سن 18 عامًا لإجراء الكشف الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية من ضغط وسكر وسمنة.

وأضاف، وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة بالمحافظة، أعدت 215 تمركزًا للفحص الطبي للمواطنين ، وتشكيل 648 فريق عمل متكامل، تم تدريبهم على أحدث مستوى بتكاتف مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن كل فريق عمل يضم طبيبًا وممرضًا، مدخل بيانات.

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