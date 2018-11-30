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فن

عمر متولي يهنئ صلاح عبدالله بزواج ابنته شروق

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر عمر مصطفى متولى عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة، تويتر، صورة تجمعه مع الفنان صلاح عبدالله من فرح ابنته شروق.


علق متولي على الصورة قائلا: "من فرح شروق صلاح عبد الله مبروك يا عم صلاح يا قمر وعقبالك".

يذكر أن مسلسل "لمعي القط"، كان آخر أعمال عمر متولى الدرامية وشاركه بطولته محمد إمام محمد أنور وعمر مصطفى متولي وتارا عماد ولقاء الخميسي وأحمد فتحي وإدوارد، وتأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة.
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