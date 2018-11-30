حكايات المظاليم.. مدرب الفيوم يغادر الملعب بسبب طارق السيد.. وكمونة يتراجع عن الاستقالة بالمحلة

تتواصل الأحداث المثيرة في الجولة الـ11 من منافسات الدرجة الثانية خلال الثلاث مجموعات ،حيث شهدت الجولة استقالة صفاء رجب مدرب فريق دمنهور وهجوم من اللاعبين عليه ،كما تقدم سمير كمونة بإستقالته من تدريب غزل المحلة وتراجع فيها علي الفور بعد ضغط الجماهير .



ونرصد لكم ابرز الاحداث الجولة :-

مدرب الفيوم يغادر المباراة

غادر بركات إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول بنادي الفيوم المباراة أمام بني سويف بعد انطلاقها بعشر دقائق فقط وذلك بسبب علمه بأن مجلس الإدارة جلس مع طارق السيد ليتولى المهمة التدريبية للفريق خلال الفترة المقبلة وهو ما لم يقبله بركات وغادر المباراة .



وخسر فريق الفيوم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد أمام بني سويف ،وخلال تدريبات الإحماء قبل مواجهة الفيوم وبني سويف، ارتدى لاعبو بني سويف تشيرتات عليها صورة أحمد عاطف، نائب رئيس مجلس الإدارة الراحل، كما استقبل الأمن كبار السن وذوي الإعاقة وسمح لهم لمتابعة اللقاء من أرض الملعب .



مباريات غزل المحلة لاتخلو من الأحداث المثيرة



قبل انطلاق المباراة شنت بعض الجماهير حملة علي المدير الفني للفريق سمير كمونة بسبب ظهوره في احدي القنوات الفضائية لتحليل مباراة الأهلي والمقاولون قبل لقاء الغزل امام طنطا .



وعقب انتهاء المباراة ورغم فوز غزل المحلة علي طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف اعلن سمير كمونة استقالته من تدريب الفريق بسبب الهجوم عليه من قبل بعض الجماهير .



وتراجع سمير كمونة على الفور وتدخلت الجماهير لإجباره على التراجع عن الاستقالة وإكمال المهمة بعد الأداء والنتيجة الجيدة والتى تحقق الوصول للدوري الممتاز .



وأعلنت الجماهير الوقوف بجانب مجلس الادارة والجهاز الفني لإستكمال المسيرة وتحقيق الحلم الأكبر بوصول غزل المحلة للدوري الممتاز مرة أخرى .



إستقالة صفاء رجب تثير ازمة في العاب دمنهور

أعلن صفاء رجب المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور استقالته من تدريب الفريق بعد تعرضه للخسارة من بلدية المحلة بنتيجة هدف دون رد في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري القسم الثاني



جاءت استقالته صفاء رجب عبر صفحته الشخصية علي الفيس بوك وذلك بسبب عدم وجود دعم مادي جيد للفريق وتأخر المستحقات بينما شن بعض لاعبي الفريق هجوم حاد علي صفاء واصفين اياه بالظالم لعدم اشراكهم في المباريات .



إغماء للاعب تلا وحقيقة بلع اللسان

تعرض لاعب مركز شباب تلا، كريم ياسين، الإغماء وفقدان الوعي، خلال لقاء فريقه أمام مضيفه الرجاء المطروحي، وذلك بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق المضيف خلال أحداث اللقاء.



واتضح فيما بعد أنه تعرض لضربة قوية في نفس مكان اصابته قبل اللقاء مما جعله يصاب بالإغماء وليس حالة بلع لسان كما انتشر خلال اللقاء .



غضب جماهير المنصورة



بعد انتهاء مباراة المنصورة والحمام بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما دخل احد الجماهير المنصورة مهاجما اللاعبين بسبب التعادل .



اشتباكات بين جماهير دمياط ولاعبي الفريق



بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريق دمياط بمنافسه جمهورية شبين هجوم حاد من الجماهير الدمياطي بسبب الهزيمة وحدث اشتباكات وأحداث عنف الا ان قوات الامن والجهاز الفني استطاعو فضها.

