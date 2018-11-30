خطيب الحرم المكي يكشف عن أسمى درجات الأدب مع الله تعالى.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه إذا كَانَ هَذَا العَصْر، هُوَ العَصْر الذي بَلَغَت فيه البَشَرِيَّة ذُرَا الرُّقِيِّ الفِكْرِيِّ، والحَضَارِيِّ، والثَّقافي، والمادِّي، فإنَّه أيضًا أشدُّ العُصور حَاجَةً وعَوَزًا إلى الرُّوَاء الرُّوحِيِّ المُزَكَّى بالفضائل والمكارم الأخلاقية التي نَرْشُفُ مِنها حَلاوَة اليقين،وبَرْدَ الاطمِئنان، لتنْتشِل البَشريَّة المُعَنَّاة مِن مَبَاوِئ الضَّلال، وأَعَاصِير الفساد والانحلال.





وأوضح «السديس» خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن أسمى درجات الأدب مع الذَّات العليَّة، تلكم الإشراقات السَّمِيَّة من أسلوب الخطاب ومناجاة الأنبياء الكرام -عليهم الصلاة وأزكى السلام،فبها تُدْرِك أرْواحُنَا مَثُوبَة الرَّحمن،فهذا خليل الرحمن إبراهيم –عليه السلام- يُؤَصِّل الأدبَ في القلوب ، ويقيم بواهرهُ في الأفئدة والطوايا ؛ فقد ورد في قوله تعالى:«وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ».



