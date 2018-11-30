روسيا ترجع إلغاء ترامب لقاءه مع بوتين لأسباب سياسية داخلية أمريكية

أرجعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سبب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، إلى عوامل سياسية أمريكية داخلية وليس لحادث البحر الأسود ومضيق كيرتش.



وقالت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - "هل يعتبر الاستفزاز الذي أعدته أوكرانيا في هذه المنطقة السبب الحقيقي للإلغاء؟.. وهل هذه هي الحقيقة؟.. أعتقد بضرورة البحث عن الأجوبة في الأوضاع السياسية الداخلية للولايات المتحدة".



وأضافت: "الحالة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على اتخاذ القرارات في واشنطن".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أمس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.



وكتب ترامب عبر حسابه على (تويتر): "بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم تتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، وجدت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المخطط له في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين"، مضيفا: "أنتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه الأزمة".