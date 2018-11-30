دار الكتب تختتم فعاليات دورة ترميم الصور الفوتوغرافية

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالأمس، فعاليات الدورة التدريبية في مجال ترميم السلبيات الزجاجية والصور الفوتوغرافية، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الإسبانية بالقاهرة و التي استمرت على مدي أسبوع من 25 إلي 29 نوفمبر 2018.



وقد تم توزيع الشهادات، خلال حفل الختام، علي خمسة وعشرين متدربا من العاملين بمراكز الترميم بالهيئة الذين أشادوا بالمستوي العلمي والخبرة لدي الخبيرة الإسبانية التي تولت التدريب في هذه الدورة وعبروا عن تقديرهم لها علي مقدار استفادتهم من هذه الدورة، كما أشادت الخبيرة الإسبانية بمستوي المتدربين وإقبالهم علي مزيد من المعرفة والتدريب في هذا المجال.



تأتي هذه الدورة في إطار استئناف تعاون الهيئة مع الجانب الإسباني في مجال الترميم ودفعا للتعاون معه في العديد من المجالات الأخري.