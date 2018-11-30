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احذر تناول جرعات زائدة من فيتامين د.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:51 م
صدى البلد
آيات أحمد
حذرت خبيرة التغذية، شيرى أنسي، من تناول جرعات متغيرة وغير مضبوطة من فيتامين د، نظرًا لخطورته على صحة الإنسان، ونتيجته العكسية التى تترتب على تناول جرعات غير صحيحة من الفيتامين.

وقالت "أنسي"، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، إن نقص فيتامين د يؤثر على نضارة البشرة وصحتها بشكل كبير، كما يؤدى إلى تساقط الشعر بشكل كبير.

ونصحت بتناول جرعات سليمة من فيتامين د وفقًا لتعليمات الطبيب، لأن تناول الجرعات بطريقة خاطئة يصيب الإنسان بالتسمم.

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