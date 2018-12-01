هل يغفر لي الله في كل مرة أقلع عن الذنب واتوب؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد التائب مهما ارتكب من ذنوب، طالما انه أقلع عن هذا الذنب واستغفر المولى عز وجل، لافتا إلى أن العبد لو كرر الوقوع في نفس الذنب فعليه في كل مرة يتوب إلى الله ويستغفره ويعقد العزم على عدم العودة مرة أخرى لهذا الذنب



جاء ذلك في إجابته عن سؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، مضمونه " اقع في الذنب وبعدها استغفر الله واتوب ثم أقع مرة اخرة واتوب وهكذا مرارا وتكرارا، هل يغفر لي الله في كل مرة ؟ "



وأضاف "عويضة" أن العبد في حالة توبة دائمة ولو تكرر منه الذنب، ولكن بشرط ان لا يقبل على الذنب تلاعبا، بمعنى أنه يقدم على الأفعال التي بها ذنوب ويبرر لنفسه أنه سوف يتوب ويغفر له الله، في هذه الحالة لا تقبل التوبة، لافتا إلى أن العبد الذي يذنب ثم يقلع عن الذنب ويتوب عليه ان يخجل من كرم ربه ومغفرته والمحاولة على عدم الوقوع في الذنب مرة أخرى.

